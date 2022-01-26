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На западе Мексики во время столкновений в тюрьме погибли 8 заключенных
26.1.2022 22:34
Фото: osnmedia.ru
По меньшей мере восемь заключенных стали жертвами столкновений в одной из тюрем Мексики.
Инцидент зафиксирован на территории западного штата Колима, передают зарубежные СМИ.
По данным местных властей, после урегулирования обстановки в тюрьме были найдены тела восьми погибших арестантов. Как минимум семь человек получили ранения. К настоящему времени учреждение полностью контролируется правоохранителями.
Причины беспорядков выясняет прокуратура. Администрация региона выразила соболезнования близким погибших. Представители местных властей заявили, что пострадавшим будет оказана помощь.
Ранее на Гаити семь человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмы. ЧП случилось на окраине Порт-о-Пренса, когда сотрудники учреждения пытались остановить заключенных. Однако нескольким осужденным удалось скрыться.
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