ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Бийске после аварии на ТЭЦ погибли двое рабочих
В Бийске после аварии на ТЭЦ погибли двое рабочих
Ученые обнаружили наземные грибы возрастом 630 млн лет
Ученые обнаружили наземные грибы возрастом 630 млн лет
Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину
Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменовПравительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов
Место гибели Бориса Немцова посетил посол СШАМесто гибели Бориса Немцова посетил посол США
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человекВ Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек
Собянин: Лубянка пока останется в прежнем видеСобянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
На Гаити 7 человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмыНа Гаити 7 человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Гаити 7 человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмы


26.2.2021 16:01
На Гаити 7 человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмыФото: newsjust.ru

Правоохранительные органы Гаити устанавливают количество осужденных, которым удалось незаконно покинуть тюрьму в предместьях Порт-о-Пренса.

Как передают зарубежные СМИ, во время побега от огнестрельных ранений погибли по меньшей мере семь человек.

Сотрудники тюрьмы пытались предотвратить попытку побега, но нескольким осужденным удалось скрыться, сообщает агентство EFE.

В ходе перестрелки погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Пока не уточняется, есть ли среди пострадавших сотрудники тюрьмы.

В тюрьме, где произошло ЧП, сейчас содержится примерно тысяча осужденных. В числе заключенных - лица, причастные к покушению на президента страны Жовенеля Моиза, которое было совершено в первых числах февраля.

Несколько лет назад арестанты уже совершали массовый побег из этого учреждения. Заключенным удалось покинуть тюрьму после того, как их сообщники атаковали охранников снаружи.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

В России зарегистрирован тест на мутации британского штамма COVID-19В России зарегистрирован тест на мутации британского штамма COVID-19
В голосовании за выбор памятника на Лубянке поучаствовали более 100 тыс. жителей МосквыВ голосовании за выбор памятника на Лубянке поучаствовали более 100 тыс. жителей Москвы
Китайский зонд вышел на опорную орбиту МарсаКитайский зонд вышел на опорную орбиту Марса
Россиянам не разрешили выступить на ЧЕ-2021 по легкой атлетикеРоссиянам не разрешили выступить на ЧЕ-2021 по легкой атлетике
В Армении снят с поста военачальник, критиковавший ПашинянаВ Армении снят с поста военачальник, критиковавший Пашиняна

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru