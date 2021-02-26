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На Гаити 7 человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмы
26.2.2021 16:01
Фото: newsjust.ru
Правоохранительные органы Гаити устанавливают количество осужденных, которым удалось незаконно покинуть тюрьму в предместьях Порт-о-Пренса.
Как передают зарубежные СМИ, во время побега от огнестрельных ранений погибли по меньшей мере семь человек.
Сотрудники тюрьмы пытались предотвратить попытку побега, но нескольким осужденным удалось скрыться, сообщает агентство EFE.
В ходе перестрелки погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Пока не уточняется, есть ли среди пострадавших сотрудники тюрьмы.
В тюрьме, где произошло ЧП, сейчас содержится примерно тысяча осужденных. В числе заключенных - лица, причастные к покушению на президента страны Жовенеля Моиза, которое было совершено в первых числах февраля.
Несколько лет назад арестанты уже совершали массовый побег из этого учреждения. Заключенным удалось покинуть тюрьму после того, как их сообщники атаковали охранников снаружи.
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