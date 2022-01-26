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В Новгородской области задержана мать пропавшей годовалой девочки
26.1.2022 16:36
Фото: piri.net
Правоохранительные органы Новгородской области задержали мать пропавшей годовалой девочки и сожителя женщины, рассказала официальный представитель регионального СУ СКР Анастасия Садриева.
По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.
Как стало известно, в ходе осмотра дома следователи обнаружили в печи продукты горения, визуально напоминающие фрагменты костей. Эксперты приступили к работе, выясняя происхождение этих частей. До выяснения всех обстоятельств случившегося полиция задержала мать пропавшей девочки и ее сожителя. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).
Сигнал об исчезновении малолетнего ребенка поступил в правоохранительные органы ночью 25 января. Жительница города Холм поясняла, что оставила дочь без присмотра на некоторое время в частном доме, не заперев дверь. Возвратившись, она не обнаружила ребенка.
Ранее в Крыму арестовали 44-летнюю женщину. По версии следствия, после семейной ссоры она выбросила собственную дочь в окно квартиры, расположенной на четвертом этаже. Восьмилетняя девочка от полученных травм погибла. ЧП случилось в поселке Новый Свет.
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