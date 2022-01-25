Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жительница Крыма во время ссоры выбросила дочь с 4-го этажа

25.1.2022 15:02

Фото: muksun.fm



В Крыму Судакский городской суд вынес решение об аресте 44-летней женщины, которая выбросила с четвертого этажа многоквартирного дома малолетнего ребенка.



Восьмилетняя девочка скончалась от полученных травм.



ЧП случилось в минувшие выходные в одном из домов поселка Новый Свет, который расположен на юго-востоке Крымского полуострова. По словам женщины, она поссорилась с дочерью, находясь на кухне. Во время выяснения отношений враждебность матери по отношению к дочери достигла критической отметки, указано в сообщении суда. В результате женщина выбросила ребенка в окно.



Задержанная уже полностью признала вину. В отношении жительницы Крыма возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).



Ранее в Омске суд заключил под стражу 14-летнюю школьницу и ее 17-летнего приятеля, которые были задержан по подозрению в причастности к тройному убийству. Жертвами преступления стали мать и отчим девушки, а также ее десятилетняя сестра.



Как рассказал старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Дмитрий Павленко, решение вынес Куйбышевский районный суд Омска. Согласившись с позицией главы надзорного ведомства, он избрал для обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По словам прокурора, особо тяжкое преступление ввиду повышенной опасности и жестокости вызвало обширный общественный резонанс.



Автор: Злата Богатова

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