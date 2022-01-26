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В Мексике задержаны подозреваемые в убийстве двух граждан Канады
26.1.2022 07:09
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы мексиканского штата Кинтана-Роо задержали двоих человек, которые подозреваются в убийстве граждан Канады.
Преступление было совершено в отеле "Шкарет", передают местные СМИ со ссылкой на заявление губернатора этого южного региона.
По словам губернатора Карлоса Хоакина Гонсалеса, убийство было совершено по причине конфликта между членами различных криминальных группировок. Предположительно, к преступлению могут оказаться причастны еще несколько человек, полиция ведет их поиск, сообщает Milenio.
Как стало известно, один из задержанных — житель Мехико, а другой прибыл в страну из Канады, как и погибшие мужчины. По версии следствия, убийство планировалось еще на территории Северной Америки. Жертвы преступления, пояснил губернатор, участвовали в незаконном обороте оружия и наркотиков.
Ранее сообщалось об убийстве журналистки Лурдес Мальдонадо, которую застрелили у ее дома в Тихуане на северо-западе Мексики. Она стала известной после того, как выиграла суд по иску против экс-губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонилье Вальдеса.
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