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Житель Германии обстрелял исламский культурный центр


25.1.2022 19:15
Житель Германии обстрелял исламский культурный центрФото: journalist24.ru

Полиция немецкого города Галле (земля Саксония-Анхальт) задержала 55-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из пневматического оружия по окнам исламского культурного центра.

О случившемся правоохранители рассказывают в своем официальном Twitter.

Как стало известно, стрельба по культурному учреждению велась из жилого дома напротив. Злоумышленник произвел несколько выстрелов, из-за которых были повреждены по меньшей мере три окна центра. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Отмечается, что стрелявшего допросили, а потом отпустили домой. Сведений о мотивах его действий из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что правоохранители продолжают расследование.

Ранее сообщалось о смерти девушки, пострадавшей при стрельбе в университете Гейдельберга. В лекционном зале престижного немецкого вуза беспорядочную стрельбу начал один из студентов. Затем он нанес себе смертельное ранение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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