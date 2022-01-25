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Житель Германии обстрелял исламский культурный центр
25.1.2022 19:15
Фото: journalist24.ru
Полиция немецкого города Галле (земля Саксония-Анхальт) задержала 55-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из пневматического оружия по окнам исламского культурного центра.
О случившемся правоохранители рассказывают в своем официальном Twitter.
Как стало известно, стрельба по культурному учреждению велась из жилого дома напротив. Злоумышленник произвел несколько выстрелов, из-за которых были повреждены по меньшей мере три окна центра. К счастью, обошлось без пострадавших.
Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Отмечается, что стрелявшего допросили, а потом отпустили домой. Сведений о мотивах его действий из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что правоохранители продолжают расследование.
Ранее сообщалось о смерти девушки, пострадавшей при стрельбе в университете Гейдельберга. В лекционном зале престижного немецкого вуза беспорядочную стрельбу начал один из студентов. Затем он нанес себе смертельное ранение.
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