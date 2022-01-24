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Скончалась девушка, пострадавшая при стрельбе в университете Гейдельберга
24.1.2022 23:04
Фото: scholarshipsandaid.org
Врачам не удалось спасти одну из пострадавших в результате стрельбы в Гейдельбергском университете, передают зарубежные СМИ. Полиция продолжает расследование инцидента, уже установлена личность молодого человека, открывшего огонь в одном из самых престижных вузов Европы.
Ранее стало известно о четырех пострадавших в результате происшествия. По предварительным данным, в лекционном зале беспорядочную стрельбу начал один из студентов. Затем он нанес себе смертельное ранение, отмечается со ссылкой на источники в полиции.
Правоохранители установили личность стрелка, но пока не сообщали его имя. Мотивы преступления выясняются. Предположительно, действия злоумышленника не были связаны с какими-либо политическими или религиозными причинами.
Университет в Гейдельберге начал действовать в XIV веке. Сейчас он входит в число наиболее престижных образовательных учреждений в Германии и Европе.
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