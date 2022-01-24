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Суд арестовал подростков, подозреваемых в тройном убийстве под Омском


24.1.2022 22:03
Суд арестовал подростков, подозреваемых в тройном убийстве под ОмскомФото: newsomsk.ru

В Омске суд заключил под стражу 14-летнюю школьницу и ее 17-летнего приятеля, которые были задержан по подозрению в причастности к тройному убийству.

Жертвами преступления стали мать и отчим девушки, а также ее десятилетняя сестра.

Как рассказал старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Дмитрий Павленко, решение вынес Куйбышевский районный суд Омска. Согласившись с позицией главы надзорного ведомства, он избрал для обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По словам прокурора, особо тяжкое преступление ввиду повышенной опасности и жестокости вызвало обширный общественный резонанс.

С учетом обстоятельств содеянного можно было предполагать, что задержанные попытаются повлиять на малолетнего свидетеля, отметили в региональном СУ СКР. В ведомстве напомнили, что подозреваемые пытались скрыть следы. Поэтому имелся риск, что пара, оставшись на свободе, будет давить на мальчика, добиваясь изменения его показаний. Кроме того, подростки могли воспрепятствовать расследованию и пытаться скрыться, пояснила старший помощник главы СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, первоначально 14-летняя школьница утверждала, что в их дом ворвался неизвестный, расправившийся с ее близкими - матерью, отчимом и сестрой, имевшей инвалидность. По словам девочки, она успела убежать вместе с шестилетним братом и спрятаться у соседей.

Позже у следствия появилась версия о том, что дочь погибшей женщины могла подговорить своего 17-летнего приятеля и вместе с ним совершить тройное убийство. Мотивом преступления могло стать отношение матери и отчима школьницы к ее другу - родители были настроены против их связи. С десятилетней девочкой, которая из-за заболевания опорно-двигательной системы нуждалась в постоянном уходе, злоумышленники расправились из-за нежелания старшей сестры в дальнейшем заботиться о ребенке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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