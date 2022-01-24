|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Суд арестовал подростков, подозреваемых в тройном убийстве под Омском
24.1.2022 22:03
Фото: newsomsk.ru
В Омске суд заключил под стражу 14-летнюю школьницу и ее 17-летнего приятеля, которые были задержан по подозрению в причастности к тройному убийству.
Жертвами преступления стали мать и отчим девушки, а также ее десятилетняя сестра.
Как рассказал старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Дмитрий Павленко, решение вынес Куйбышевский районный суд Омска. Согласившись с позицией главы надзорного ведомства, он избрал для обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По словам прокурора, особо тяжкое преступление ввиду повышенной опасности и жестокости вызвало обширный общественный резонанс.
С учетом обстоятельств содеянного можно было предполагать, что задержанные попытаются повлиять на малолетнего свидетеля, отметили в региональном СУ СКР. В ведомстве напомнили, что подозреваемые пытались скрыть следы. Поэтому имелся риск, что пара, оставшись на свободе, будет давить на мальчика, добиваясь изменения его показаний. Кроме того, подростки могли воспрепятствовать расследованию и пытаться скрыться, пояснила старший помощник главы СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Напомним, первоначально 14-летняя школьница утверждала, что в их дом ворвался неизвестный, расправившийся с ее близкими - матерью, отчимом и сестрой, имевшей инвалидность. По словам девочки, она успела убежать вместе с шестилетним братом и спрятаться у соседей.
Позже у следствия появилась версия о том, что дочь погибшей женщины могла подговорить своего 17-летнего приятеля и вместе с ним совершить тройное убийство. Мотивом преступления могло стать отношение матери и отчима школьницы к ее другу - родители были настроены против их связи. С десятилетней девочкой, которая из-за заболевания опорно-двигательной системы нуждалась в постоянном уходе, злоумышленники расправились из-за нежелания старшей сестры в дальнейшем заботиться о ребенке.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|