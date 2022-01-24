Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилась электроэнергия

10:40

Фото: donday.ru



По данным Министерства энергетики Узбекистана, часть территории страны остается обесточенной по причине масштабных отключений электричества в Казахстане и Киргизии.



В ведомстве указали, что три государства объединены одной электросетью, передает ТАСС.



Сегодня, 25 января, зафиксированы масштабные перебои с подачей электроэнергии в самом крупном городе Казахстана - Алма-Ате, а также Алма-Атинской области. Аналогичные проблемы зафиксированы и в южных регионах страны, сообщает zakon.kz.



В администрации города заявили, что причиной неполадок стало отключение, случившееся по линии казахстанской компании по управлению электрическими сетями "Кегок". Из-за падения напряжения произошло срабатывание систем автоматической частотной разгрузки на подстанциях одной из региональных компаний. Сейчас специалисты работают над переподключением, сообщили представители руководства Алма-Аты.



Обесточенной также оказалась большая часть Бишкека, передает ТАСС. Нет электричества и во втором по величине киргизском городе Оше и ряде других населенных пунктов. В столице страны также пропало отопление, возникли перебои с мобильным интернетом, перестали действовать банкоматы, в магазинах не работают терминалы безналичной оплаты. В некоторых районах Бишкека сейчас нет и воды. Официальных комментариев от властей пока еще не последовало.



В Узбекистане, как информирует местное Министерство энергетики, электроэнергия отключилась в нескольких районах. В ведомстве пояснили, что страна частично осталась без электричества в связи с отключениями на территории Казахстана и Киргизии, потому что три государства объединены одной электросетью.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 101

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.1.2022 20:11 На Камчатке бродячие собаки напали на восьмилетнего мальчика

На Камчатке бродячие собаки напали на восьмилетнего мальчика 24.1.2022 19:03 Спецназовцев ФСБ признали виновными в налете на бизнесмена в Москве

Спецназовцев ФСБ признали виновными в налете на бизнесмена в Москве 24.1.2022 07:02 К убийству семьи под Омском могут быть причастны двое подростков

К убийству семьи под Омском могут быть причастны двое подростков 24.1.2022 04:09 Северодвинские школьники снегом затушили пламя Вечного огня

Северодвинские школьники снегом затушили пламя Вечного огня 23.1.2022 20:02 В Ленобласти возбудили уголовное дело после издевательства над школьником