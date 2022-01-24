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В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилась электроэнергия
10:40
Фото: donday.ru
По данным Министерства энергетики Узбекистана, часть территории страны остается обесточенной по причине масштабных отключений электричества в Казахстане и Киргизии.
В ведомстве указали, что три государства объединены одной электросетью, передает ТАСС.
Сегодня, 25 января, зафиксированы масштабные перебои с подачей электроэнергии в самом крупном городе Казахстана - Алма-Ате, а также Алма-Атинской области. Аналогичные проблемы зафиксированы и в южных регионах страны, сообщает zakon.kz.
В администрации города заявили, что причиной неполадок стало отключение, случившееся по линии казахстанской компании по управлению электрическими сетями "Кегок". Из-за падения напряжения произошло срабатывание систем автоматической частотной разгрузки на подстанциях одной из региональных компаний. Сейчас специалисты работают над переподключением, сообщили представители руководства Алма-Аты.
Обесточенной также оказалась большая часть Бишкека, передает ТАСС. Нет электричества и во втором по величине киргизском городе Оше и ряде других населенных пунктов. В столице страны также пропало отопление, возникли перебои с мобильным интернетом, перестали действовать банкоматы, в магазинах не работают терминалы безналичной оплаты. В некоторых районах Бишкека сейчас нет и воды. Официальных комментариев от властей пока еще не последовало.
В Узбекистане, как информирует местное Министерство энергетики, электроэнергия отключилась в нескольких районах. В ведомстве пояснили, что страна частично осталась без электричества в связи с отключениями на территории Казахстана и Киргизии, потому что три государства объединены одной электросетью.
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