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В Мексике застрелен репортер криминальной хроники


18.1.2022 10:55
В Мексике застрелен репортер криминальной хроникиФото: st-s.pro

Неизвестные застрелили мексиканского журналиста Маргарито Мартинеса, работавшего в издании Cadena Noticias.

Репортер полицейской хроники был застрелен на пороге собственного дома в Тихуане.

Мексиканский журналист Маргарито Мартинес Эскивель стал жертвой покушения, когда выходил из дома. По словам вдовы репортера полицейской хроники из Тихуаны, неизвестные стреляли в ее мужа, как только он оказался на улице. Правоохранительные органы приступили к расследованию убийства. В полиции пока воздерживаются от официальных комментариев, не сообщая, может ли гибель репортера быть связана с его профессиональной деятельностью.

Мартинес в качестве автора и фотографа сотрудничал с несколькими местными и международными изданиями. Журналист специализировался на темах, связанных с региональной преступностью.

В конце октября прошлого года в мексиканском штате Чьяпас на юге страны жертвой неизвестных стал Фреди Лопес Аревало, скончавшийся из-за огнестрельных ранений. ЧП случилось в районе Эль-Лаго муниципалитета Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. В журналиста стреляли, когда он подъехал к своему дому и только вышел из машины. Коллеги Фреди Лопеса Аревало, возглавлявшего портал Jovel, связывают покушение с его профессиональной деятельностью.

По данным официальной статистики, в течение прошлого года в Мексике убили семерых представителей СМИ, показатель стал самым высоким в мире.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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