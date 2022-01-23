Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter К убийству семьи под Омском могут быть причастны двое подростков

07:02

Фото: newsomsk.ru



Правоохранительные органы Омской области задержали по подозрению в убийстве семьи дочь погибшей женщины.



Вместе с девушкой был взят под стражу ее 17-летний приятель, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.



К убийству трех человек под Омском могут быть причастны двое подростков. Полиция уже задержала предполагаемых злоумышленников, которыми оказались 14-летняя дочь погибшей женщины и ее несовершеннолетний приятель. Следствие проверяет версию о том, что девочка ранее могла сообщить парню, что якобы подвергалась приставаниям со стороны отчима. В результате молодой человек решился на убийство. Жертвами преступления также стали находившиеся в доме сожительница мужчины и ее десятилетняя дочь.



В региональных СМИ также появились предположения о том, что мать девушки была против ее романтических отношений, что могло послужить мотивом расправы. Отмечалось, что убитая девочка имела проблемы со здоровьем, из-за которых не сумела скрыться в момент опасности.



Ранее сообщалось, что 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области нашли тела трех человек с явными признаками насильственной смерти. Причиной гибели 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и девочки стали ножевые ранения.



Первоначально поступили сведения о том, что 14-летняя девочка и ее шестилетний брат успели спастись, выбежав из дома и попросив о помощи соседей. В целях расследования резонансного преступления в Омскую область по поручению главы СКР Александра Бастрыкина направлена группа опытных криминалистов центрального аппарата ведомства.



Автор: Злата Богатова

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