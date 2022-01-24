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На Камчатке бродячие собаки напали на восьмилетнего мальчика


24.1.2022 20:11
На Камчатке бродячие собаки напали на восьмилетнего мальчикаФото: vk.com

Следственные органы Камчатского края приступили к проверке по факту ЧП, случившегося накануне, 23 января, в городе Вилючинске. Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий на восьмилетнего ребенка напала стая бродячих собак.

По данным ведомства, набросившихся на мальчика бесхозных животных отогнал подоспевший очевидец. К счастью, ребенок остался цел, медицинская помощь ему не потребовалась. Представители СКР пояснили, что в результате происшествия мальчик получил лишь синяк. Как рассказал отец школьника, на ухе одной из собак был чип.

Следователям в ходе проверки предстоит оценить работу или бездействие должностных лиц, которые должны нести ответственность за оперативный отлов и содержание безнадзорных собак.

Ранее сообщалось о трагедии в селе Домна Читинского района Забайкальского края, где по пути домой из школы пропала семилетняя девочка. Через полчаса после начала поисков останки ребенка были найдены на пустыре. Судя по внешним признакам, девочка получила смертельные ранения при нападении бездомных собак. Обстоятельства ЧП выясняются в рамках уголовного дела, которое возбудили по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла за собой по неосторожности гибель человека).

Автор: Злата Богатова

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