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Бывшая жена Гуфа изменила имя и фамилию


24.1.2022 16:37
Бывшая жена Гуфа изменила имя и фамилиюФото: mybryansk.ru

Экс-супруга российского рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, решилась на официальную смену имени и фамилии. После того, как музыкант женился на модели Юлии Королевой, его экс-супруга Айза Долматова выложила в соцсети фото свидетельства об обновлении личных данных.

Судя по снимку, который появился в Instagram, 37-летнюю блогершу теперь зовут Айза-Лилуна Ай. Внеся коррективы в имя и фамилию, она решила оставить прежнее отчество Хамзатовна.

Как пояснила бывшая супруга Гуфа, теперь ей предстоит менять все официальные документы - от российского и заграничного паспортов до водительских прав и т.д. Официальные процедуры распространятся и на свидетельства о рождении ее детей, которые сохранили старые фамилии, и ей совершенно не лень всем этим заниматься, подчеркнула Айза-Лилуна.

Напомним, девичья фамилия уроженки Грозного – Вагапова. После замужества она взяла фамилию Гуфа и стала Долматовой. Вторым супругом блогера был предприниматель Дмитрий Анохин. Жена после бракосочетания и до развода носила его фамилию, а разведясь, решила снова стать Долматовой, которой оставалась вплоть до недавнего времени.

О том, что 42-летний рэпер Гуф узаконил отношения с Юлией Королевой, стало известно в конце прошлого года. Пара, роман которой начался в 2019 году, опубликовала соответствующие фото на своих страницах в Instagram.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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