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Женская сеть myJulia.ru
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Бывшая жена Гуфа изменила имя и фамилию
24.1.2022 16:37
Фото: mybryansk.ru
Экс-супруга российского рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, решилась на официальную смену имени и фамилии. После того, как музыкант женился на модели Юлии Королевой, его экс-супруга Айза Долматова выложила в соцсети фото свидетельства об обновлении личных данных.
Судя по снимку, который появился в Instagram, 37-летнюю блогершу теперь зовут Айза-Лилуна Ай. Внеся коррективы в имя и фамилию, она решила оставить прежнее отчество Хамзатовна.
Как пояснила бывшая супруга Гуфа, теперь ей предстоит менять все официальные документы - от российского и заграничного паспортов до водительских прав и т.д. Официальные процедуры распространятся и на свидетельства о рождении ее детей, которые сохранили старые фамилии, и ей совершенно не лень всем этим заниматься, подчеркнула Айза-Лилуна.
Напомним, девичья фамилия уроженки Грозного – Вагапова. После замужества она взяла фамилию Гуфа и стала Долматовой. Вторым супругом блогера был предприниматель Дмитрий Анохин. Жена после бракосочетания и до развода носила его фамилию, а разведясь, решила снова стать Долматовой, которой оставалась вплоть до недавнего времени.
О том, что 42-летний рэпер Гуф узаконил отношения с Юлией Королевой, стало известно в конце прошлого года. Пара, роман которой начался в 2019 году, опубликовала соответствующие фото на своих страницах в Instagram.
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