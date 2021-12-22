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Женская сеть myJulia.ru
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Гуф женился на Юлии Королевой
22.12.2021 12:34
Фото: mt.ru
Российский рэпер Алексей Долматов, ставший известным как Гуф, узаконил отношения с Юлией Королевой.
Пара, роман которой начался в 2019 году, опубликовала соответствующие фото на своих страницах в Instagram.
Артист подписал снимки со своей второй свадьбы "Иди со мной". На одном из этих фото 42-летний Гуф демонстрирует украсившее его палец массивное кольцо. Как пояснила супруга Долматова, торжество состоялось в минувший вторник, 21 декабря. Судя по фото, для церемонии Гуф выбрал серый трикотажный костюм и кепку, тогда как его невеста - модель Юлия Королева - появилась в высоких сапогах и коротком белом платье.
Долматов сделал предложение своей подруге в последних числах октября, опубликовав фото с помолвочным кольцом на ее руке. Вскоре после этого Юлия на своей странице написала, что большая любовь случается лишь раз в жизни, однако и "жить можно не один раз".
Новую супругу Гуфа постоянно сравнивают с телеведущей Айзой Анохиной, на которой рэпер был женат в период с 2008 по 2014 годы. Бывшие супруги воспитывают сына Сами, появившегося на свет в 2010 году.
Ранее уехавший за пределы РФ рэпер Моргенштерн сообщил о знакомстве с известным боксером Флойдом Мейвезером. Музыкант опубликовал совместное фото с американским спортсменом в своем Instagram. Встреча состоялась в Дубае, где сейчас находится артист.
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