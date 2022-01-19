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Названы подозреваемые в убийстве российских журналистов в ЦАР в 2018 году
07:11
Фото: newstes.ru
К гибели российских журналистов, которые были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) летом 2018 года, могут быть причастны боевики незаконного вооруженного формирования 3R. Об этом рассказал посол РФ в этой африканской стране Александр Бикантов, передает РИА Новости.
По словам дипломата, россиян остановили, а затем убили представители незаконного вооруженного формирования 3R, которое действует на территории ЦАР. Александр Бикантов пояснил, что члены этой группировки в коалиции с другими бандобразованиями атаковали столицу ЦАР - Банги в конце 2020 года. В течение прошлого года силовикам удалось выдавить боевиков с территории государства.
Трое граждан РФ погибли 31 июля 2018 года. Тела журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко с признаками насильственной смерти были найдены около брошенного автомобиля. ЧП случилось к северу от Сибю, в префектуре Кемо. Останки россиян, убитых на шоссе, ведущем в Декоа, были найдены миротворцами ООН. Первоначально предполагалось, что к преступлению могут быть причастны повстанцы "Селека".
Группа журналистов на джипе выехала в Декоа, откуда направилась в Кага-Бандоро, чтобы подготовить серию репортажей в полевых условиях. Управлял машиной местный житель. Ранее также появились сведения о том, что на встреченном по дороге блокпосту россиянам предлагали сделать остановку - передвигаться после наступления темноты в этом регионе в тот момент было довольно опасно, отмечали представители местных властей.
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