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СМИ: Россиян, убитых в ЦАР, предупреждали об опасности


15:54
СМИ: Россиян, убитых в ЦАР, предупреждали об опасностиФото: mail.ru

Россияне, погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР), могли стать жертвами нападения боевиков мусульманского повстанческого движения "Селека". Об этом передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, которые, в свою очередь, получили сведения из источников во руководстве страны.

Ранее в посольстве РФ в ЦАР подтвердили информацию об инциденте, который произошел к северу от столицы республики - города Банги. Дипломаты назвали имена журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике - это Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Россияне имели при себе журналистские удостоверения, однако прибыли в страну в качестве туристов. После приезда в Бангу 27 июля они не уведомляли об этом дипломатов, отметили в посольстве.

Тела граждан РФ, убитых на шоссе, ведущем в Декоа, были найдены утром минувшего вторника миротворцами ООН. По мнению местных правоохранителей, к преступлению могут быть причастны повстанцы "Селека".

Известно, что в понедельник группа журналистов на джипе выехала в Декоа, а оттуда направилась в Кага-Бандоро, чтобы подготовить серию репортажей в полевых условиях. Управлял машиной местный житель. Появились также сведения о том, что на встреченном по дороге блокпосту россиянам предлагали сделать остановку - передвигаться после наступления темноты в этом регионе сейчас довольно опасно, отметили представители местных властей.

Автор: Злата Богатова

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