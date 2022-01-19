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Во Франции трагически погиб актер Гаспар Ульель
19.1.2022 21:06
Фото: livejournal.com
Французский актер Гаспар Ульель скончался из-за травмы, полученной накануне, 18 января, в Альпах.
Катаясь на лыжах, 37-летний артист столкнулся с другим человеком, передает Le Parisien.
ЧП случилось накануне после обеда на пересечении двух трасс курорта Ла Розьер в Савойе. По данным СМИ, Гаспар Ульель столкнулся с другим лыжником, получив в результате тяжелую черепно-мозговую травму. Актера, который находился в бессознательном состоянии, на борту вертолета доставили в одну больницу в Гренобля. Медикам не удалось спасти пациента, повреждения оказались смертельными. Правоохранители проводят проверку по факту кончины артиста.
Дебют Ульеля в кино состоялся в 1999 году, когда 15-летний артист сыграл в короткометражной ленте "Прозвище" Марины де Ван. Спустя несколько лет актер стал популярен, это случилось после выхода картины "Заблудшие" Андре Тешине, где партнершей Гаспара Улелья была Эммануэль Беар. В 2005 году актеру вручили премию "Сезар" за роль в фильме "Долгая помолвка" Жан-Пьера Жене. Спустя два года на экраны вышла лента "Ганнибал: Восхождение" Питера Уэббера. Ульелю в нем досталась роль юного Ганнибала Лектера, за которую он получил еще одного "Сезара".
Ранее во Франции после ДТП умер актер с русскими корнями Мишель Сюбор. 2 февраля артисту могло бы исполниться восемьдесят семь лет. Настоящее имя актера - Миша Субоцки, он родился в 1935 году в Париже в семье советских эмигрантов. Отец будущего артиста до этого трудился в СССР в качестве инженера. Мать Сюбора была родом из Азербайджана.
Известность пришла к Сюбору после съемок в комедийном фильме "Отпустив поводья" режиссера Роже Вадима. Он сыграл Алена Варнье, а его партнершей была Брижит Бардо. После этой ленты, вышедшей на экраны в 1961 году, артист снимался у Жан-Люка Годара в "Маленьком солдате", сыграл и в ряде американских фильмах, в том числе, "Топаз" знаменитого Альфреда Хичкока.
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