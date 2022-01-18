Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции после ДТП умер актер с русскими корнями Мишель Сюбор

18.1.2022 14:34

Фото: actingoutpolitics.com



Французский киноактер Мишель Сюбор скончался в больнице, куда его экстренно доставили после дорожной аварии, сообщает Liberation.



2 февраля артисту могло исполниться восемьдесят семь лет.



Актер кино и телевидения Мишель Сюбор (настоящее имя - Миша Субоцки) родился в 1935 году в Париже в семье советских эмигрантов. Отец будущего артиста до этого трудился в СССР в качестве инженера. Мать Сюбора была родом из Азербайджана.



Известность пришла к Сюбору после съемок в комедийном фильме "Отпустив поводья" режиссера Роже Вадима. Он сыграл Алена Варнье, а его партнершей была Брижит Бардо. После этой ленты, вышедшей на экраны в 1961 году, артист снимался у Жан-Люка Годара в "Маленьком солдате", сыграл и в ряде американских фильмах, в том числе, "Топаз" знаменитого Альфреда Хичкока.



В числе наиболее ярких работ артиста обычно вспоминают роли в таких картинах, как "Мой цыганский приятель", "День Шакала" и "Французская революция". Кроме того, Сюбор в течение своей карьеры участвовал и в телевизионных проектах.



Ранее сообщалось о смерти близнецов Богданофф - Игоря и Гришки, ставшими популярными после первой французской телепрограммы о научной фантастике. Братья скончались в возрасте 72 лет с разницей в несколько дней. Их настоящие имена - Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы, они были сыновьями русского художника татарского происхождения Юрия Михайловича Остасенко-Богданова (1928-2012). Сын погибшего в 1917 году кавалериста Бориса Богданова в период Второй мировой войны оказался на захваченной нацистами территории, после чего его угнали на работы в Германию. Позже он жил в Испании, а с середины прошлого века осел во Франции, где и родились его сыновья-близнецы.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 289

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.1.2022 16:44 На Волочкову после конфликта в самолете составили два протокола

На Волочкову после конфликта в самолете составили два протокола 18.1.2022 16:36 Уиллем Дефо предложил идею сиквела «Джокера»

Уиллем Дефо предложил идею сиквела «Джокера» 18.1.2022 13:39 Сестра Бритни Спирс назвала «виновного» в 13-летней опеке над звездой

Сестра Бритни Спирс назвала «виновного» в 13-летней опеке над звездой 18.1.2022 12:25 Монеточке придется продать новую квартиру из-за СМИ

Монеточке придется продать новую квартиру из-за СМИ 17.1.2022 14:03 Трэвис Скотт помог Канье Уэсту попасть на праздник дочери