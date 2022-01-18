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Во Франции после ДТП умер актер с русскими корнями Мишель Сюбор
18.1.2022 14:34
Фото: actingoutpolitics.com
Французский киноактер Мишель Сюбор скончался в больнице, куда его экстренно доставили после дорожной аварии, сообщает Liberation.
2 февраля артисту могло исполниться восемьдесят семь лет.
Актер кино и телевидения Мишель Сюбор (настоящее имя - Миша Субоцки) родился в 1935 году в Париже в семье советских эмигрантов. Отец будущего артиста до этого трудился в СССР в качестве инженера. Мать Сюбора была родом из Азербайджана.
Известность пришла к Сюбору после съемок в комедийном фильме "Отпустив поводья" режиссера Роже Вадима. Он сыграл Алена Варнье, а его партнершей была Брижит Бардо. После этой ленты, вышедшей на экраны в 1961 году, артист снимался у Жан-Люка Годара в "Маленьком солдате", сыграл и в ряде американских фильмах, в том числе, "Топаз" знаменитого Альфреда Хичкока.
В числе наиболее ярких работ артиста обычно вспоминают роли в таких картинах, как "Мой цыганский приятель", "День Шакала" и "Французская революция". Кроме того, Сюбор в течение своей карьеры участвовал и в телевизионных проектах.
Ранее сообщалось о смерти близнецов Богданофф - Игоря и Гришки, ставшими популярными после первой французской телепрограммы о научной фантастике. Братья скончались в возрасте 72 лет с разницей в несколько дней. Их настоящие имена - Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы, они были сыновьями русского художника татарского происхождения Юрия Михайловича Остасенко-Богданова (1928-2012). Сын погибшего в 1917 году кавалериста Бориса Богданова в период Второй мировой войны оказался на захваченной нацистами территории, после чего его угнали на работы в Германию. Позже он жил в Испании, а с середины прошлого века осел во Франции, где и родились его сыновья-близнецы.
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