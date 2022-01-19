Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Замглавы Минтранса Токарева подозревают в мошенничестве

19.1.2022 20:00

Фото: vk.com



Правоохранительные органы задержали замглавы Министерства транспорта РФ Владимира Токарева по подозрению в крупном мошенничестве, передает "Интерфакс".



Со ссылкой на информированный источник агентство уточняет, что противозаконные действия могли быть связаны с компанией "Спецтрансстрой".



Официального подтверждения этих сведений пока еще не последовало. В ведомстве также пока воздерживаются от каких-либо заявлений по поводу возможного задержания Владимира Токарева. Как пояснил источник "Интерфакса", Токарева доставили в полицию для допроса. Позднее стало известно, что высокопоставленный представитель Минтранспорта задержан в соответствии со ст. 91 УПК до предъявления обвинения.



По предварительным данным, 44-летнему Токареву инкриминируют мошеннические действия, которые были совершены около пяти лет назад в отношении компании "Спецтрансстрой". Отмечается, что речь идет об ущербе в крупном размере.



В ряде открытых источников ранее распространились сообщения о вероятной отставке Токарева в связи с расследованием, касающимся указанной организации. Бывший владелец "Спецтрансстроя" Юрий Рейльян был арестован в ноябре 2021 года. В рамках уголовного дела о мошенничестве его доставили в Иркутск.



Автор: Злата Богатова

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