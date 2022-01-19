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В Афганистане 28 человек стали жертвами землетрясения
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В Афганистане 28 человек стали жертвами землетрясения


19.1.2022 14:01
В Афганистане 28 человек стали жертвами землетрясенияФото: myseldon.com

Спасатели продолжают поиск погибших в афганской провинции Бадгис, где произошло землетрясение.

К настоящему времени из-под завалов извлекли останки двадцати восьми человек, рассказал заместитель пресс-секретаря "Талибана" (деятельность организации в РФ запрещена) Инамулла Самангани.

Как заявил представитель руководства страны, стихийное бедствие случилось на территории отдаленного района, поэтому сведения о количестве погибших и пострадавших еще не являются окончательными.

По предварительным данным, вследствие двух землетрясений в провинции Бадгис разрушены сотни зданий. В пострадавший регион уже направлены представители правительственных ведомств по ЧС, власти оказывают помощь местному населению.

Специалисты Геологической службы США зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 днем 17 января. По их данным, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии около сорока километров к востоку от столицы провинции Бадгис - Калайи-Нау.

В первых числах января жителям Афганистана пришлось столкнуться с последствиями сильных снегопадов. Жертвами непогоды, по официальным данным, стали одиннадцать человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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