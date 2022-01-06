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В Афганистане 11 человек погибли из-за снегопада
6.1.2022 14:02
Фото: podrobnosti.ua
На территории Афганистана в течение последних трех суток было зафиксировано одиннадцать смертельных случаев, связанных с сильным снегопадом и последовавшими за ним наводнениями. По официальным данным, пострадали из-за непогоды по меньшей мере двадцать три жителя страны.
Выпадение снега отмечалось в последние дни на 95% территории Афганистана, передают местные СМИ. После прошедших до того дождей в ряде регионов также начались наводнения. По причинам, связанным с плохой погодой, в стране погибли одиннадцать человек и еще двадцать три пострадали, сообщается со ссылкой на заявление министерства по ЧС.
Как стало известно, пришедшие в власти в стране талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) сформировали специальную комиссию по урегулированию последствий природного кризиса. Возглавил ее мулла Абдул Гани Бародар, занимающий пост заместителя премьер-министра Исламского Эмирата.
На состоявшемся вчера первом заседании комиссии представитель руководства страны отдал профильным министерствам и ведомствам поручение об оказании экстренной помощи пострадавшим от стихийных испытаний.
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