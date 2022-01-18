ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Москвы продлили самоизоляцию для пожилых до 1 апреля
Власти Москвы продлили самоизоляцию для пожилых до 1 апреля
В МИД отреагировали на сообщения о поставках российского вооружения в Панджшер
В МИД отреагировали на сообщения о поставках российского вооружения в Панджшер
В Мексике застрелен репортер криминальной хроники
В Мексике застрелен репортер криминальной хроники
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Замглавы Минтранса Токарева подозревают в мошенничествеЗамглавы Минтранса Токарева подозревают в мошенничестве
В Англии готовятся к отмене большей части COVID-ограниченийВ Англии готовятся к отмене большей части COVID-ограничений
На Волочкову после конфликта в самолете составили два протоколаНа Волочкову после конфликта в самолете составили два протокола
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо-ВердеПоклонская отказалась от должности посла в Кабо-Верде
Новосибирскому подростку раздробило руку в пекарнеНовосибирскому подростку раздробило руку в пекарне

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Уиллем Дефо предложил идею сиквела «Джокера»


18.1.2022 16:36
Уиллем Дефо предложил идею сиквела «Джокера»Фото: smi2.net

Американский киноактер Уиллем Дефо предложил идею для сиквела фильма "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, где главного героя сыграл Хоакин Феникс.

По мнению артиста, в новой ленте основной персонаж мог бы оказаться "самозванцем".

Уиллем Дефо поделился соображениями на этот счет во время очередного интервью, передает Comicbook. По словам 66-летнего актера, если сделать главного героя сиквела "самозванцем", в фильме удастся показать не только дуэль Джокеров, но и персонажа, называющего себя Джокером, но в действительности им не являющегося.

В результате получится довольно интересная история, предположил Дефо, особенно если речь идет о персонаже Феникса. Актер признался, что не раз задумывался об этом, однако пока еще ни с кем не делился своими соображениями.

Дефо также прокомментировал ролик с его участием, ставшим очень популярным в TikTok. Артист не смог назвать причину такого успеха. В интервью для журнала GQ он признался, что отвечал на вопрос о брендах его одежды. При этом актер "не носил ничего особенного", — пояснил Дефо. Он при этом добавил, что старается не пользоваться соцсетями, потому что они связывают людей с вещами, о которых не стоит беспокоиться.

Премьера фильма "Джокер" состоялась 3 октября 2019 года. Ранее стало известно, что съемки этой картины пытался сорвать Джаред Лето, сыгравший Джокера в "Отряде самоубийц" (лента вышла на экраны в 2016 году). Артист испытывал настолько сильную досаду из-за того, что в новой картине легендарного злодея сыграет Феникс, что хотел помешать созданию нового фильма.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 217

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Родителей девочки, пять лет жившей в перинатальном центре, лишили правРодителей девочки, пять лет жившей в перинатальном центре, лишили прав
В деле Анны Франк выдвинута новая версия о доносчикеВ деле Анны Франк выдвинута новая версия о доносчике
В КХЛ отреагировали на признание Буше в изнасиловании несовершеннолетнейВ КХЛ отреагировали на признание Буше в изнасиловании несовершеннолетней
Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулканаКороль Тонги покинул дворец после извержения подводного вулкана
В Португалии проверят законность выдачи гражданства АбрамовичуВ Португалии проверят законность выдачи гражданства Абрамовичу

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru