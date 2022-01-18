Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Уиллем Дефо предложил идею сиквела «Джокера»

18.1.2022 16:36

Фото: smi2.net



Американский киноактер Уиллем Дефо предложил идею для сиквела фильма "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, где главного героя сыграл Хоакин Феникс.



По мнению артиста, в новой ленте основной персонаж мог бы оказаться "самозванцем".



Уиллем Дефо поделился соображениями на этот счет во время очередного интервью, передает Comicbook. По словам 66-летнего актера, если сделать главного героя сиквела "самозванцем", в фильме удастся показать не только дуэль Джокеров, но и персонажа, называющего себя Джокером, но в действительности им не являющегося.



В результате получится довольно интересная история, предположил Дефо, особенно если речь идет о персонаже Феникса. Актер признался, что не раз задумывался об этом, однако пока еще ни с кем не делился своими соображениями.



Дефо также прокомментировал ролик с его участием, ставшим очень популярным в TikTok. Артист не смог назвать причину такого успеха. В интервью для журнала GQ он признался, что отвечал на вопрос о брендах его одежды. При этом актер "не носил ничего особенного", — пояснил Дефо. Он при этом добавил, что старается не пользоваться соцсетями, потому что они связывают людей с вещами, о которых не стоит беспокоиться.



Премьера фильма "Джокер" состоялась 3 октября 2019 года. Ранее стало известно, что съемки этой картины пытался сорвать Джаред Лето, сыгравший Джокера в "Отряде самоубийц" (лента вышла на экраны в 2016 году). Артист испытывал настолько сильную досаду из-за того, что в новой картине легендарного злодея сыграет Феникс, что хотел помешать созданию нового фильма.



Автор: Злата Богатова

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