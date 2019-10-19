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Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
06:45
Фото: vk.com
Как пишут американские СМИ, известный киноартист Джаред Лето пытался сорвать съемочный процесс фильма "Джокер".
Уточняется, что причиной таких действий актера якобы стала ревность.
Сыгравший Джокера в "Отряде самоубийц" (фильм вышел на экраны в 2016 году) Джаред Лето испытывал настолько сильную досаду из-за того, что в новой картине легендарного злодея сыграет Хоакин Феникс, что пытался сорвать съемки ленты Тодда Филлипса.
Как утверждают источники The Hollywood Reporter, Лето было очень трудно держать себя в руках. Не скрывая, насколько он зол, артист не раз говорил об этом своему агенту, который также сотрудничает с Филиппсом.
По словам информированных источников, артист также обращался к своему музыкальному менеджеру (Лето является лидером ню-метал-группы 30 Seconds to Mars) с просьбой поспособствовать закрытию проекта. Как отреагировал на жалобы звезды Ирвинг Азофф, не уточняется.
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