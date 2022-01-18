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Под Красноярском три человека умерли, предположительно, из-за употребления некачественного алкоголя на поминках
18.1.2022 15:36
Фото: vk.com
Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело после смерти трех человек, которые, предположительно, отравились на поминках в населенном пункте Тасеево.
Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, погибшие могли употребить некачественный алкоголь.
По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, которая не отвечает требованиям безопасности, в результате которого из-за неосторожности погибли три человека). В ходе начатого расследования установлено, что двое мужчин 38 и 50 лет, а также 39-летняя женщина поступили в Тасеевскую райбольницу с различными жалобами 6 и 7 января. Все пациенты, несмотря на оказанную им помощь, скончались в медицинском учреждении.
По версии следствия, погибшие 5 января были на поминках, которые проводились в одном из домов населенного пункта Тасеево, где употребляли сертифицированные спиртные напитки, а также жидкость из пластиковой емкости, на которой не было указано наименование и состав. Эксперты пришли к выводу, что в емкости находилась спиртосодержащая жидкость, в состав которой входили метиловый спирт и вещества, используемые для создания вкусо-ароматических композиций.
Ранее в мэрии Бийска рассказали о состоянии девушек, куривших вейп с погибшим мальчиком. Младшая из пациенток, которые были экстренно доставлены в больницы после использования электронной сигареты, находится в реанимационном отделении.
ЧП случилось днем 10 января, когда в гости к 17-летней жительнице Бийска пришла 18-летняя подруга с ее 12-летним братом. Компания решила покурить электронную сигарету, вскоре после чего всем стало плохо. Утром следующего дня все трое были найдены в бессознательном состоянии. Девушек экстренно госпитализировали, школьника врачи спасти не смогли. По факту гибели мальчика следственные органы завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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