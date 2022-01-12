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В мэрии Бийска рассказали о состоянии девушек, куривших вейп с погибшим мальчиком
12.1.2022 17:08
Фото: vk.com
Младшая из девушек, которые были экстренно доставлены в больницы после курения электронной сигареты, находится сейчас в реанимационном отделении.
В мэрии города пояснили, что врачам удалось стабилизировать состояние пациентки.
Состояние девушек 17 и 18 лет медики оценивают сейчас как стабильное, хотя младшая из пациенток пока еще остается в реанимации. Специалисты рассчитывают уже в ближайшие дни перевести подростка в обычное отделение, сообщили представители местной администрации.
По данным мэрии, пострадавшим оказывают помощь в Детской городской и Центральной городской больницах Бийска. Врачи провели консультации с краевыми специалистами, подобрав тактику лечения, благодаря которой уже фиксируются положительные сдвиги.
ЧП случилось днем 10 января, когда в гости к 17-летней жительнице Бийска пришла 18-летняя подруга с ее 12-летним братом. Компания решила покурить электронную сигарету, вскоре после чего всем стало плохо. Утром следующего дня все трое были найдены в бессознательном состоянии. Девушек экстренно госпитализировали, школьника врачи спасти не смогли.
По факту гибели мальчика следственные органы завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе начатой проверки правоохранители выяснили, что пострадавшие девушки воспитываются в семьях, которые характеризуются исключительно положительно. В прошлом они не оказывались в поле зрения полиции и соответствующих служб, не состояли ни на каких профилактических учетах. По месту учебы дети и их совершеннолетняя приятельница также имеют лишь хорошие отзывы.
Местное управление образования в связи с трагическим происшествием обратилось к родителям с призывом усилить контроль за местонахождением и поведением детей, а также кругом их общения, включая мониторинг страниц в соцсетях и использование карманных денег. На 18 января запланировано заседание комиссии ПДН, в рамках которого будет рассматриваться состояние профилактической работы с подрастающим поколением.
В конце прошлого года в одну из больниц Петербурга доставили 14-летнюю девочку, которая отравилась некачественным алкоголем. Юная пациентка впала в кому вскоре после употребления спиртного в поселке Шушары Пушкинского района. Школьница выпила токсичную жидкость в компании одноклассницы.
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