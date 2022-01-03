Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции умер второй из близнецов Богданофф

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Фото: makataka.ru



В Париже от последствий коронавируса умер Игорь Богданофф, ставший вместе с братом Гришкой широко известным после первой французской телепередачи о научной фантастике.



Ведущий скончался в возрасте 72 лет, через несколько дней после смерти брата.



Как передает канал BFMTV, ушел из жизни второй из братьев Богданофф. Игорь скончался в окружении близких спустя несколько суток после смерти Гришки. Около недели назад они оба были экстренно госпитализированы, у братьев диагностировали заражение коронавирусом.



Братья стали пользоваться популярностью в конце 1970-х годов, когда начали работать на французском телевидении. Создаваемая ими программа, как и написанные позднее книги, вызывали довольно резкую критику среди научного сообщества. Однако востребованность братьев, которые в конце 1990-х годов смогли защитить докторские диссертации, у публики лишь росла.



В 2010 году Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике Франции объявил о том, что работы братьев не представляют какой-либо научной ценности.



В действительности близнецов звали Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Их отцом являлся русский художник татарского происхождения Юрий Михайлович Остасенко-Богданов (1928-2012), который был внуком погибшего в 1917 году кавалериста Бориса Богданова. В годы Второй мировой войны тринадцатилетний Юрий Богданов, оказавшийся на территории, захваченной фашистами, был угнан в Германию. Позднее он смог добраться до Испании, а после завершения войны проживал во Франции, где и появились на свет его сыновья.



Ранее в Соединенных Штатах скончалась шестикратная обладательница телевизионной премии "Эмми" киноактриса Бетти Уайт. Артистка, которая 17 января могла бы отпраздновать свой вековой юбилей, ушла из жизни в Лос-Анджелесе. Актриса и известная телеведущая считается одной из первых американских кинозвезд. Популярность пришла к ней после участия в съемках многосерийных фильмов "Золотые девочки" и "Шоу Мэри Тайлер Мур".



Автор: Злата Богатова

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