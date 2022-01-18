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В Тонге британка погибла, спасая собак во время извержения вулкана
18.1.2022 13:14
Фото: ibtimes.sg
В Королевстве Тонга найдены останки Анджелы Гловер, погибшей во время извержения подводного вулкана, передает The Independent. Как сообщил журналистам брат погибшей британки Ник Элени, женщина, всегда очень любившая животных, пыталась спасти собак во время стихийного бедствия, но была смыта мощным потоком воды.
По предварительным данным, 50-летнюю Анджела Гловер и ее собак смыла волна, спровоцированная извержением подводного вулкана. Муж британки успел зацепиться за дерево и выжил. Родственник погибшей женщины пояснил, что его сестра в прошлом создала специальную организацию по защите животных, потому что очень любила собак. Ник Элени предположил, что женщина погибла, когда пыталась спасти собственных питомцев.
Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга началось 14 января, после чего было объявлено об угрозе цунами. Метеорологи прогнозируют в ближайшие дни очень сильные дожди и наводнения, которые будут сопровождаться мощными порывами ветра.
Напомним, ранее сообщалось о трагическом происшествии в Словакии, где во время наводнения смыло волной трех женщин, пытавшихся спасти собак из местного приюта. Жительницы небольшого городка Ревуца в центре страны погибли в реке Мурань.
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