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В Мексике неизвестные застрелили журналиста


30.10.2021 22:37
В Мексике неизвестные застрелили журналистаФото: kanal32.info

Правоохранительные органы мексиканского штата Чьяпас на юге страны выясняют обстоятельства гибели журналиста.

Жертвой неизвестных стал Фреди Лопес Аревало, скончавшийся из-за огнестрельных ранений, передают латиноамериканские СМИ.

Информацию об убийстве журналиста подтвердил глава муниципалитета Мариано Диас Очоа. На своей странице в Facebook он осудил действия преступников и выразил соболезнования вдове и близким Фреди Лопеса Аревало.

ЧП случилось в районе Эль-Лаго муниципалитета Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, передает радиостанция Fórmula. В журналиста стреляли, когда он подъехал к своему дому и только вышел из машины. Коллеги Фреди Лопеса Аревало, возглавлявшего портал Jovel, связывают покушение с его профессиональной деятельностью.

По данным официальной статистики, за период с декабря 2018 года в Мексике убито свыше сорока журналистов. Летом прошлого года в штате Герреро на юго-западе страны неизвестными был застрелен сотрудник портала PM Noticias Пабло Морругарес. Покушение было совершено в одном из ресторанов города Игуала.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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