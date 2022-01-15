Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек

15.1.2022 22:39

Фото: journalist24.ru



За дни беспорядков в Казахстане в общей сложности пострадали более 4,5 тыс. человек, заявил начальник Службы уголовного преследования Генпрокуратуры страны Серик Шалабаев. Выступая в субботу на брифинге он также сообщил, что в этот период в морги доставили 225 тел погибших, передает ТАСС.



В числе погибших во время беспорядков - девятнадцать сотрудников полиции и военнослужащих, отметил Шалабаев. По его словам, на текущий момент потерпевшими признаны 4 578 человек. В общей сложности ранения в этот период получили 4 353 человека, в том числе, почти 3,4 тыс. сотрудников силовых структур.



Шалабаев также отметил, что среди погибших есть вооруженные бандиты, которые принимали участие в терактах и нападениях на различные объекты и сотрудников правопорядка. Представитель Генпрокуратуры добавил, что в числе жертв оказались и мирные граждане.



В пресс-службе Минздрава Казахстана пояснили, что из 225 погибших 175 человек скончались после того, как их доставили в медицинские учреждения.



Массовые протесты в Казахстане начались 2 января, первоначально граждане начали выражать недовольство из-за резко возросшей стоимости сжиженного газа. Вскоре манифестации начали перерастать в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства и ухода из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.



Напомним, ранее сообщалось о погибшей на юге Казахстана гражданке РФ Марии Ким. Знакомые молодой женщины рассказали, что у нее остались трое малолетних детей. Россиянка была убита во время протестов в Жамбылской области 6 января. Она работала в кофейне, и получила смертельные ранения, уже уходя домой. Бандиты, пытавшиеся ворваться в заведение, нанесли многодетной матери стали несколько ножевых ранений и одно огнестрельное.



Автор: Злата Богатова

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