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Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек
15.1.2022 22:39
Фото: journalist24.ru
За дни беспорядков в Казахстане в общей сложности пострадали более 4,5 тыс. человек, заявил начальник Службы уголовного преследования Генпрокуратуры страны Серик Шалабаев. Выступая в субботу на брифинге он также сообщил, что в этот период в морги доставили 225 тел погибших, передает ТАСС.
В числе погибших во время беспорядков - девятнадцать сотрудников полиции и военнослужащих, отметил Шалабаев. По его словам, на текущий момент потерпевшими признаны 4 578 человек. В общей сложности ранения в этот период получили 4 353 человека, в том числе, почти 3,4 тыс. сотрудников силовых структур.
Шалабаев также отметил, что среди погибших есть вооруженные бандиты, которые принимали участие в терактах и нападениях на различные объекты и сотрудников правопорядка. Представитель Генпрокуратуры добавил, что в числе жертв оказались и мирные граждане.
В пресс-службе Минздрава Казахстана пояснили, что из 225 погибших 175 человек скончались после того, как их доставили в медицинские учреждения.
Массовые протесты в Казахстане начались 2 января, первоначально граждане начали выражать недовольство из-за резко возросшей стоимости сжиженного газа. Вскоре манифестации начали перерастать в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства и ухода из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.
Напомним, ранее сообщалось о погибшей на юге Казахстана гражданке РФ Марии Ким. Знакомые молодой женщины рассказали, что у нее остались трое малолетних детей. Россиянка была убита во время протестов в Жамбылской области 6 января. Она работала в кофейне, и получила смертельные ранения, уже уходя домой. Бандиты, пытавшиеся ворваться в заведение, нанесли многодетной матери стали несколько ножевых ранений и одно огнестрельное.
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