|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета на Алтае
15.1.2022 19:38
Фото: vk.com
Двое пострадавших в аварии сейчас подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние специалисты оценивают как крайне тяжелое, заявили представители Министерства здравоохранения Алтайского края.
ЧП случилось в пятницу около села Старобелокуриха, где совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Аэропракт А-22".
Состояние пострадавших остается крайне тяжелым, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление краевого Минздрава. Пациентам оказывают помощь в реанимационном отделении. Оба пострадавших сейчас подключены к аппаратам ИВЛ. По словам медиков, один из пострадавших находится в сознании, второго врачи ввели в состояние медикаментозного сна. Специалисты отмечают, что фиксируется некоторая положительная динамика, хотя оба пациента получили очень серьезные повреждения.
Сигнал о ЧП поступил в службу спасения накануне, 14 января, около 11:10 по местному времени. Очевидец сообщил, что стал невольным свидетелем жесткой посадки легкомоторного самолета. Воздушное судно "Аэропракт А-22" осуществляло экскурсионный полет. Авария случилась неподалеку от аэропорта, расположенного в окрестностях села Старобелокуриха.
В момент происшествия на борту самолета находились пилот и пассажир. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших, направив в больницу Бийска. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках уголовного дела, которое возбудили по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее скончался пассажир, пострадавший при жесткой посадке вертолета в Удмуртии. ЧП случилось в конце декабря, жертвой происшествия стал 53-летний сотрудник Удмуртского РНУ, сообщалось в заявлении пресс-службы АО "Транснефть-Прикамье". По данным компании, Илья Хромов работал бортоператором по проверке магистральных трубопроводов. После аварии за жизнь пострадавшего более двух недель боролись в 1-й Республиканской клинической больнице, куда мужчина был доставлен с обморожением и сложными комбинированными травмами.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|