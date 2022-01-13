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Скончался пассажир, пострадавший при жесткой посадке вертолета в Удмуртии
13.1.2022 19:11
Фото: ekoboz.ru
В Удмуртии умер пассажир, получивший травмы при жесткой посадке вертолета Ми-2 в конце декабря, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы АО "Транснефть-Прикамье".
Как стало известно, жертвой происшествия стал сотрудник Удмуртского РНУ.
Жизнь Ильи Хромова, работавшего бортоператором по проверке магистральных трубопроводов, трагически оборвалась в результате аварии вертолета Ми-2, указано в сообщении предприятия. ЧП случилось 27 декабря, когда производился облет нефтепроводов.
По данным Минздрава Удмуртии, пострадавшему 53-летнему мужчине оказывали помощь 1-й Республиканской клинической больнице, передает "Интерфакс". Медики уточнили, что пациента доставили к ним с обморожением и сложными комбинированными травмами. Пострадавшего сразу же поместили в реанимационное отделение.
Ижевские врачи боролись за спасение пациента более двух недель, в течение которых они проводили консультации с ведущими российскими нейрохирургами и нейрореаниматологами - помощь им оказывали специалисты НИИ скорой помощи им. Склифосовского и НМИЦ нейрохирургии им. ак. Бурденко. Но полученные в аварии повреждения повлекли за собой необратимые последствия, оказавшиеся смертельными, отмечается в сообщении регионального ведомства.
Авария произошла 27 декабря, когда жесткую посадку совершил вертолет Ми-2 Казанского авиапредприятия. До того, как с воздушным судном пропала связь, пилот успел сообщить о нештатной ситуации. В поисках задействовали около трехсот человек, привлекалось восемьдесят единиц техники. Командир вертолета погиб сразу, летевшего в качестве пассажира работника АО "Транснефть-Прикамье" доставили в больницу.
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