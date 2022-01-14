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Купленные видеоблогером за $3,5 млн карты Pokemon оказались фальшивыми
14.1.2022 16:12
Фото: dotesports.com
Карты Pokemon, которые популярный видеоблогер Логан Пол приобрел за $3,5 млн, оказались фальшивыми, передает Kotaku.
По данным портала, 26-летний шоумен выяснил это, специально отправившись в Чикаго.
О заключении сделки Пол Логан сообщил в своем Twitter в декабре 2021 года. Многие представители сообщества поклонников франшизы выразили сомнения в том, что купленные им карты являются настоящими.
В результате видеоблогер отправился в Чикаго (штат Иллинойс), чтобы проверить приобретенные им "запечатанные и аутентифицированные" карты. Выяснилось, что они действительно являются поддельными. По словам Пола, в коробке были карточки игровой франшизы GI Joe. Запись, в которой он признался, что его "накололи", успела набрать уже свыше 1,26 млн просмотров.
Напомним, осенью 2020-го года Логан Пол приобрел карты Pokemon. После сделки, сумма которой составила $300 тыс., блогер заявил, что в будущем не собирается этим заниматься.
Ранее в рамках онлайн-аукциона ComicConnect.com продали за $2,6 млн комикс о Супермене, выпущенный в 1939 году и стоивший первоначально лишь 10 центов. На обложке комикса изображен легендарный супергерой, который перепрыгивает через небоскребы. Новый обладатель раритета предпочел не называть свое имя. Комикс был выставлен на торги Марком Майклсоном, который приобрел его более сорока лет назад и долгое время хранил в специальном сейфе.
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