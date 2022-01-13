Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нижегородской области арестован обвиняемый в убийстве муниципального депутата

13.1.2022 19:37

Фото: irk.today



Ковернинский районный суд Нижегородской области избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве муниципального депутата.



Погибший успел рассказать о случившемся медикам, вскоре после чего скончался.



Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В рамках продолжающегося разбирательства назначили медицинскую, баллистическую и молекулярно-генетическую экспертизы.



ЧП случилось вечером 11 января, когда в Ковернинскую ЦРБ обратился 59-летний мужчина с огнестрельным ранением. Пострадавший успел рассказать, что произошло, включая сведения о напавшем на него человека. Несмотря на оказанную помощь, пациент вскоре скончался в реанимационном отделении.



Следственные органы по факту смерти мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемого сотрудники ГИБДД вскоре задержали в Нижнем Новгороде. По данным полиции, мужчина, в прошлом уже не раз привлекавшийся к уголовной ответственности, пытался спрятаться на заднем сиденье такси.



Личные данные погибшего в сообщениях МВД и СКР не уточнялись, но в региональной прессе и социальных сетях распространилась информация о том, что жертвой убийства стал Валентин Розин - депутат совета депутатов Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, также занимавшийся бизнесом. Предположительно, конфликт, из-за которого совершено преступление, мог быть связан с предпринимательской деятельностью Розина.



Ранее в Нижегородской области суд избрал меру пресечения местной жительнице, которая обвиняется в жестоком убийстве собственного внука. 62-летняя женщина заключена под стражу. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, обвиняемая отказывается давать признательные показания по поводу гибели ребенка.



Автор: Злата Богатова

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