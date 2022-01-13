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Нижегородская пенсионерка выбросила из окна двухлетнего внука


13.1.2022 08:39
Нижегородская пенсионерка выбросила из окна двухлетнего внукаФото: witcher-tv.ru

В Нижегородской области суд избрал меру пресечения местной жительнице, которая обвиняется в жестоком убийстве собственного внука.

62-летняя женщина заключена под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. По данным ведомства, обвиняемая отказывается давать признательные показания.

ЧП случилось вечером 8 января, когда пенсионерка находилась в нетрезвом состоянии. По версии следствия, в тот момент у женщины гостил двухлетний внук. На следующий день мальчик был найден погибшим под окнами дома.

Предположительно, бабушка могла выбросить ребенка в окно. Упав с высоты пятого этажа мальчик получил травмы, но еще оставался жив. Тело сына, оказавшегося в сугробе, обнаружили утром следующего дня родители, которые приехали забрать мальчика, пишут местные СМИ.

В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок скончался в результате переохлаждения. По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По данным правоохранительных органов, ни родители мальчика, ни подозреваемая в его убийстве пенсионерка в прошлом на каких-либо профилактических учетах не состояли. Обстоятельства трагического происшествия продолжают выяснять сотрудники СКР.

Автор: Злата Богатова

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