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Задержанный ОМОНом казахстанский боец ММА объявил о завершении карьеры


13.1.2022 18:04
Задержанный ОМОНом казахстанский боец ММА объявил о завершении карьерыФото: vox-cdn.com

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Куат Хамитов заявил, что не намерен продолжать профессиональную карьеру, прославляя свою страну, после того, как его задерживал ОМОН.

Спортсмен опубликовал видеообращение в своем Instagram.

По словам 33-летнего Куата Хамитова, ранее он "планировал еще лет пять выступать", прославляя Казахстан. Однако ситуация, произошедшая с ним "не без участия правоохранительных органов" привела к тому, что он завершает карьеру в ММА. Спортсмен пояснил, что намерен начать новую главу в жизни.

В своем обращении Хамитов также подробно рассказал, о том, что случилось с ним несколько дней назад. По данным местных СМИ, ранее мать бойца подтвердила журналистам, что ее сына задержали по подозрению в причастности к незаконному митингу.

Ситуация в Казахстане начала обостряться в первые дни января. Сначала в городе Жанаозен начались манифестации из-за резкого повышения стоимости сжиженного газа. Вскоре акции протеста распространились на Алма-Ату и другие населенные пункты. Митинги стремительно перерастали в беспорядки, в городах начали орудовать мародеры. На фоне кризиса власти объявили о введении режима ЧП по всей стране вплоть до 19 января.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что во время недавних событий в Казахстане активно применялись майданные технологии. Глава РФ подчеркнул, что речь шла о прямой угрозе государственности, поэтому решение ОДКБ направить в республику миротворцев является совершенно легитимным и очень своевременным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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