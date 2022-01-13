Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержанный ОМОНом казахстанский боец ММА объявил о завершении карьеры

13.1.2022 18:04

Фото: vox-cdn.com



Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Куат Хамитов заявил, что не намерен продолжать профессиональную карьеру, прославляя свою страну, после того, как его задерживал ОМОН.



Спортсмен опубликовал видеообращение в своем Instagram.



По словам 33-летнего Куата Хамитова, ранее он "планировал еще лет пять выступать", прославляя Казахстан. Однако ситуация, произошедшая с ним "не без участия правоохранительных органов" привела к тому, что он завершает карьеру в ММА. Спортсмен пояснил, что намерен начать новую главу в жизни.



В своем обращении Хамитов также подробно рассказал, о том, что случилось с ним несколько дней назад. По данным местных СМИ, ранее мать бойца подтвердила журналистам, что ее сына задержали по подозрению в причастности к незаконному митингу.



Ситуация в Казахстане начала обостряться в первые дни января. Сначала в городе Жанаозен начались манифестации из-за резкого повышения стоимости сжиженного газа. Вскоре акции протеста распространились на Алма-Ату и другие населенные пункты. Митинги стремительно перерастали в беспорядки, в городах начали орудовать мародеры. На фоне кризиса власти объявили о введении режима ЧП по всей стране вплоть до 19 января.



Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что во время недавних событий в Казахстане активно применялись майданные технологии. Глава РФ подчеркнул, что речь шла о прямой угрозе государственности, поэтому решение ОДКБ направить в республику миротворцев является совершенно легитимным и очень своевременным.



Автор: Злата Богатова

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