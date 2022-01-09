Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин: в Казахстане применялись майданные технологии

14:28

Фото: divanews.ru



Во время недавних событий в Казахстане активно применялись майданные технологии, заявил российский президент Владимир Путин.



Глава РФ подчеркнул, что речь шла о прямой угрозе государственности, поэтому решение ОДКБ направить в республику миротворцев является совершенно легитимным и очень своевременным, передает ТАСС.



В Москве понимают, что угроза Казахстану была спровоцирована не стихийными протестными выступлениями, а под влиянием деструктивных сил - как внешних, так и внутренних. Российский лидер Владимир Путин высказался о ситуации в республике на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.



Стихийные протесты, связанные с повышением стоимости топлива, были затем использованы в своих целях совершенно другими людьми, которые преследовали другие цели и активно применяли уже известные по "майдану" технологии, включая информационную поддержку беспорядков, указал президент РФ.



Путин сослался на слова главы Казахстана, сообщавшего о боевиках, проходивших подготовку в зарубежных лагерях террористов. Учитывая, что ситуация в Казахстане оказалась настолько "серьезной и волнующей", российский лидер назвал ее беспрецедентным вызовом безопасности и выразил полное согласие с оценкой иностранного коллеги Касым-Жомарта Токаева.



Решение о начале миротворческой операции, принятое ОДКБ, Путин расценил как исключительно своевременное и совершенно легитимное. Страны договора смогли развернуть контингент в довольно короткий период. Миротворцы останутся в Казахстане до момента, пока выполнят свои функций. Затем их сразу выведут из республики, пояснил глава РФ.



Автор: Злата Богатова

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