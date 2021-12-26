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В Петербурге девочка отравилась алкоголем и впала в кому
26.12.2021 21:42
Фото: smi2.net
Петербургские врачи спасают 14-летнюю девочку, которая экстренно доставлена в больницу из-за отравления некачественным алкоголем.
По последним данным, юная пациентка впала в кому, передает "КП".
Со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах отмечается, что ЧП случилось в поселке Шушары Пушкинского района. Две одноклассницы употребляли спиртное, после чего одной из девочек стало плохо.
Подростка доставили в медицинское учреждение. В момент поступления в больницу врачи оценивали состояние девочки как тяжелое. Уже после госпитализации школьница впала в кому. Сведений о самочувствии второй девочки пока нет.
Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств случившегося. К настоящему времени установлено, что оказавшийся в больнице ребенок воспитывается в полной семье. В прошлом в поле зрения соответствующих служб подросток не попадал.
Ранее сообщалось о трагедии в Казани, где студенты перепутали емкости и вместо алкоголя сделали коктейли с токсичной жидкостью. В результате в больницу попали пятнадцать участников вечеринки. Одна из пострадавших девушек скончалась.
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