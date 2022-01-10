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В Австралии началась вакцинация детей от коронавируса
10.1.2022 22:06
Фото: livejournal.com
Детей возраста от пяти до одиннадцати лет начинают прививать от коронавируса в Австралии.
О начале масштабной кампании по вакцинации от COVID-19 объявил глава министерства здравоохранения страны Грег Хант.
10 января в Австралии стартовала кампания по вакцинации детей от коронавирусной инфекции, сообщил министр в своем Twitter. По словам Ханта, к новому учебному году, который начнется в стране 2 февраля, по медицинским учреждениям страны распределят три миллиона доз соответствующих препаратов.
Предполагается, что уже до конца января первый укол будет сделан более чем двум миллионам юных жителей Австралии. Вторая инъекция должна быть получена маленькими пациентами через восемь недель. Для обеспечения детей власти Австралии выбрали средство, созданное концерном Pfizer – BioNTech.
На текущий момент полностью вакцинированы уже порядка 19 миллионов взрослых жителей Австралии, что составляет более 92% населения. Свыше трех миллионов человек успели получить бустерную дозу. В возрастной группе подростков 12-15 лет вакцинацию завершили около 74% - более 900 тыс. человек.
Ранее австралийскую медсестру арестовали за нарушение процедуры вакцинации от COVID-19.
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