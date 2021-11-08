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Австралийскую медсестру арестовали за нарушение процедуры вакцинации от COVID-19Австралийскую медсестру арестовали за нарушение процедуры вакцинации от COVID-19

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Австралийскую медсестру арестовали за нарушение процедуры вакцинации от COVID-19


8.11.2021 15:19
Австралийскую медсестру арестовали за нарушение процедуры вакцинации от COVID-19Фото: catsbri.com

Правоохранительные органы штата Западная Австралия обвиняют 51-летнюю медсестру в имитации введения вакцины от COVID-19 подростку.

Инцидент, после которого женщину арестовали, случился 7 ноября в одной из частных клиник Перта.

Полиция задержала 51-летнюю медицинскую сестру в ее доме, передает телевизионный канал Nine News. Правоохранители получили сигнал от врача, который заметил нарушения при вакцинации. Как пояснил сотрудник частной медицинской клиники, медсестра указала, что подросток сделал прививку от коронавируса, хотя шприц после завершения "вакцинации" был все еще полон.

В ходе начатой проверки установлено, что в электронную базу данных медсестра зашла по логину и паролю коллеги. Женщина указала, что подросток был успешно вакцинирован, однако препарат не был введен. Известно также, что юный пациент был ребенком одной из знакомых медсестры.

Суд отказал медсестре в освобождении под залог. В ближайшее время в Перте рассмотрят ее дело.

Ранее непобежденный боксер и чемпион мира Флойд Мейвезер-младший выразил поддержку баскетболисту Кайри Ирвингу, который ранее отказался делать прививку от коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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