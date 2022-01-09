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Пропавший в Казахстане актер Илья Глинников найден в горном лагере


9.1.2022 18:02
Пропавший в Казахстане актер Илья Глинников найден в горном лагереФото: joinfo.com

Звезду сериала "Интерны" Илью Глинникова нашли в лагере в горах Алма-Аты, передает Sputnik Казахстан.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что отправившийся в Казахстан артист перестал выходить на связь.

Как оказалось, с российским актером Ильей Глинниковым все в порядке. Артист, ставший известным после главной роли в сериале "Интерны", находится в горном лагере в Алма-Ате. Об этом передает Sputnik Казахстан со ссылкой на комментарий местного департамента по ЧС. Предполагается, что в ближайшее время актер вместе с остальными туристами, которые уже покинули лагерь, возвратится в Россию вывозным бортом.

Накануне в российских СМИ появились публикации об исчезновении 37-летнего Глинникова, который уехал в Казахстан еще в последних числах минувшего декабря. Артист намеревался совершить восхождение на пик Талга в составе организованной группы. Спустя несколько дней, когда в республике начались манифестации, перерастающие в беспорядки, актер перестал выходить на связь.

Ранее киргизские власти отреагировали на задержание известного в стране исполнителя Викрама Рузахунова. В сети опубликовали запись, на кадрах которой музыкант рассказывает об участии в беспорядках в Алма-Ате. Зампред кабмина Киргизии Камчыбек Ташиев, возглавляющий Госкомитет нацбезопасности страны, подчеркнул, что в Бишкеке были "задеты" необоснованными обвинениями в адрес артиста, который является добропорядочным гражданином и деятелем. Ташиев выразил уверенность, что Рузахунов лишь мог оказаться "не в том месте не в то время", не имея какого-либо отношения к террористам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 307

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