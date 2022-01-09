|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пропавший в Казахстане актер Илья Глинников найден в горном лагере
9.1.2022 18:02
Фото: joinfo.com
Звезду сериала "Интерны" Илью Глинникова нашли в лагере в горах Алма-Аты, передает Sputnik Казахстан.
Ранее в СМИ появились сведения о том, что отправившийся в Казахстан артист перестал выходить на связь.
Как оказалось, с российским актером Ильей Глинниковым все в порядке. Артист, ставший известным после главной роли в сериале "Интерны", находится в горном лагере в Алма-Ате. Об этом передает Sputnik Казахстан со ссылкой на комментарий местного департамента по ЧС. Предполагается, что в ближайшее время актер вместе с остальными туристами, которые уже покинули лагерь, возвратится в Россию вывозным бортом.
Накануне в российских СМИ появились публикации об исчезновении 37-летнего Глинникова, который уехал в Казахстан еще в последних числах минувшего декабря. Артист намеревался совершить восхождение на пик Талга в составе организованной группы. Спустя несколько дней, когда в республике начались манифестации, перерастающие в беспорядки, актер перестал выходить на связь.
Ранее киргизские власти отреагировали на задержание известного в стране исполнителя Викрама Рузахунова. В сети опубликовали запись, на кадрах которой музыкант рассказывает об участии в беспорядках в Алма-Ате. Зампред кабмина Киргизии Камчыбек Ташиев, возглавляющий Госкомитет нацбезопасности страны, подчеркнул, что в Бишкеке были "задеты" необоснованными обвинениями в адрес артиста, который является добропорядочным гражданином и деятелем. Ташиев выразил уверенность, что Рузахунов лишь мог оказаться "не в том месте не в то время", не имея какого-либо отношения к террористам.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|