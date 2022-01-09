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Киргизия направила ноту в связи с задержанием ее гражданина в Казахстане


9.1.2022 17:03
Киргизия направила ноту в связи с задержанием ее гражданина в КазахстанеФото: akipress.org

Киргизские власти направили ноту Казахстану после задержания известного в стране музыканта Викрама Рузахунова, сообщает ТАСС.

Ранее в сети распространились видеокадры, на которых артист дает признательные показания, рассказывая об участии в беспорядках в Алма-Ате.

Как отметил зампред кабмина Киргизии Камчыбек Ташиев, возглавляющий Государственный комитет национальной безопасности страны, киргизского гражданина задержали по подозрению в причастности к терроризму. В результате в Бишкеке было принято решение направить в Казахстан ноту и всю сведения по этому делу.

Представитель официального Бишкека подчеркнул, что киргизское руководство "задели" необоснованные обвинения властей Казахстана в адрес Викрама Рузахунова, который является добропорядочным гражданином, музыкантом и общественным деятелем. Ташиев выразил уверенность, что музыкант в действительности лишь оказался "не в том месте не в то время". Глава ГКНБ Киргизии указал, что Рузахунов не имеет никакого отношения к террористам.

В МВД Киргизии пояснили, что задержанный артист в прошлом не раз гастролировал в Алма-Ате. И накануне нового года Рузахунова снова пригласили в этот город для участия в праздничных мероприятиях. По данным ведомства, билет в Алма-Ату купили еще 16 декабря 2021 года. Второго января он отправился в соседнее государство из аэропорта Бишкека, провожала музыканта его мать.

Не имея родни в Казахстане, Рузахунов приезжал в соседнюю страну исключительно в творческих целях - для участия в фестивалях, а также "по приглашению для проведения концертных программ", - отметили киргизские правоохранители.

Джазовый пианист Рузахунов входит в число организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля "Бишкек-джаз-весна". Ранее в сети появились кадры, на которых исполнитель дает признательные показания. При этом на лице Рузахунова можно заметить следы побоев, а сам музыкант выглядит очень подавленным.

Задержание артистка сразу же вызвало крайне негативный отклик и бурную реакцию в социальных сетях Киргизии. Пользователи даже потребовали прекратить сбор гуманитарной помощи для жителей Казахстана, а также вернуть в страну миротворческий контингент. В Бишкеке сегодня состоялся митинг у посольства Казахстана. Участники акции требовали прекращения преследования Рузахунова.

Ранее стало известно о гибели в Алма-Ате известного музыканта Сакена Битаева. Выступавший под псевдонимом Salamec Staff рэпер был убит мародерами 7 января, рассказал в соцсети его друг Данияр Адилбеков. По его словам, злоумышленники сначала пытались вскрыть машину, а потом обстреляли автомобиль, в котором находился артист.

Напомним, несколько дней назад в столице Киргизии прошел митинг против ввода в Казахстан миротворцев ОДКБ. Несколько десятков человек собрались у здания Дома правительства в Бишкеке, призывая не делать из их сограждан "палачей и интервентов". Держа в руках плакаты с соответствующими надписями, они также выступали с негативными высказываниями в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 291

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