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В Китае пять человек стали жертвами пожара в больнице
9.1.2022 17:42
Фото: siluxgc.com
В результате пожара в одном из медицинских центров китайского города Хэнъян в провинции Хунань погибли пять человек.
По данным агентства Синьхуа, ЧП случилось в больнице, которая находится в районе Шигу.
Как рассказали журналистам представители местных властей, в момент возгорания в медицинском центре находились 19 человек. Прибывшие спасатели эвакуировали пострадавших, после чего четырнадцать из них были госпитализированы. Пять пациентов скончались, хотя им незамедлительно была оказана помощь, указано в сообщении.
Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств трагического происшествия. Причины возгорания в больнице устанавливаются.
Ранее девять человек погибли в китайском Даляне, где произошел подземный пожар. Очаг возгорания был в помещениях, которые располагаются под местным рынком. Трагедия случилась 31 декабря, но сведения о жертвах происшествия попали в прессу лишь несколько дней назад.
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