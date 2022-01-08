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В Алма-Ате во время беспорядков погибли двое детей
8.1.2022 17:10
Фото: journalist24.ru
Четырехлетняя девочка погибла во время массовых беспорядков в Алма-Ате, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на родственников.
Ранее уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин рассказала о гибели 11-летнего ребенка.
Четырехлетний ребенок получил смертельное ранение, когда находился в автомобиле. Девочка по имени Коркемай вместе с дядей и еще несколькими детьми ехала в магазин за продуктами. Отца ребенка зовут Айдос Мельдыхан, сообщает Orda.kz. По данным портала, девочка скончалась от ранения в голову. Двое детей получили травмы, девятиклассницу доставили в реанимационное отделение.
В публикации сообщается об очередях возле Алматинского морга, куда съезжаются те, кто потерял родственников 6 января и в последующие дни.
Ранее уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин рассказала о гибели 11-летнего ребенка, который получил огнестрельное ранение 5 января. Детский омбудсмен также сообщила об обстреле автомобиля, в котором был 15-летний подросток. Пострадавшего с ранениями госпитализировали.
Накануне стало известно о гибели в Алма-Ате известного музыканта Сакена Битаева. Выступавший под псевдонимом Salamec Staff рэпер был убит мародерами 7 января, рассказал в соцсети его друг Данияр Адилбеков.
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