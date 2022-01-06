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В Киргизии прошел митинг против ввода в Казахстан миротворцев ОДКБ
6.1.2022 16:04
Фото: vedomosti.az
В Бишкеке устроили митинг в связи с решением Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направить миротворцев в Казахстан.
У здания Дома правительства Киргизии собрались около тридцати человек.
Участники акции протеста требуют выхода Кыргызстана из ОДКБ и призывают не делать из их сограждан "палачей и интервентов", держа в руках плакаты с соответствующими надписями, передает ИА REGNUM. Собравшиеся в центре Бишкека также выступают с негативными высказываниями в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Отмечается, что в качестве организаторов акции выступили представители местных правозащитных организаций, многие из которых действуют при финансовой поддержке Соединенных Штатов и стран Евросоюза.
Ранее Токаев обратился в ОДКБ, попросив об оказании помощи из-за охвативших ряд городов Казахстана беспорядков, отмечались убийства и грабежи. В результате российские власти направили в качестве миротворцев подразделения ВДВ. Первый самолет уже прибыл в Алма-Ату, сообщает агентство "Интерфакс".
В состав миротворческого контингента, направляемого в Казахстан, также войдут военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.
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