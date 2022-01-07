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В Алма-Ате мародеры убили известного музыканта Сакена Битаева
7.1.2022 21:33
Фото: ya62.ru
Известный в Казахстане режиссер и музыкант Сакен Битаев погиб во время массовых беспорядков, охвативших Алма-Ату.
О трагическом происшествии в своем Facebook написал друг погибшего Данияр Адилбеков.
Как стало известно, выступавший под псевдонимом Salamec Staff Сакен Битаев был убит мародерами 7 января. По словам Данияра Адилбекова, участники беспорядков пытались отобрать у его друга автомобиль. Музыканту и его знакомым удалось уехать, когда толпа, подошедшая сзади, "начала вскрывать двери" машины.
После того, как автомобиль поехал, мародеры начали стрелять. В результате "одна пуля пробила Сакену легкое", — сообщил Адилбеков. Он добавил, что родителям музыканта пока не дали возможности забрать останки сына, потому что в Алма-Ате из-за нехватки сотрудников полиции оказалось некому "запротоколировать смерть". Все силовики сейчас заняты в мероприятиях по подавлению протестов, констатировал друг погибшего музыканта.
Адилбеков назвал артиста "отцом казахского хип-хопа" и добавил, что его друг будет рядом с такими легендами как 2pac и Боб Марли, как и хотел.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд. К тому времени в Алма-Ате и некоторых других городах страны протесты переросли в массовые беспорядки, участники которых захватили здание аэропорта и отделения полиции, забирая оружие.
Сегодня МВД Казахстана сообщило о нападении на СИЗО в Талдыкоргане. По данным ведомства, учреждение атаковали два десятка человек в камуфляже. Нападение удалось отразить, один из злоумышленников был убит, трое ранены. Полиция устанавливает их личности. В ходе инцидента также были ранены несколько представителей спецподразделения "Арлан" и сотрудников ДУИС, один из которых погиб.
Несколько часов назад Токаев обратился к народу, сообщив, что города Казахстана сейчас атакуют "бандиты и террористы". Глава государства заявил, что разрешил силовикам и поддерживающих их военным открывать огонь на поражение без предупреждения. Кроме того, в Казахстан продолжают прибывать миротворцы ОДКБ.
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