Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тюмени 9 человек скончались из-за отравления метиловым спиртом

9.1.2022 14:41

Фото: sledcom.ru



В рамках начатого расследования сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых, передает ТАСС. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Сбыт товаров и продукции, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли за собой по неосторожности гибель двух или более человек).



Предварительно установлено, что девять человек отравились метиловым спиртом в период с 3 января 2022 года. По версии следствия, токсичную жидкость они приобретали в торговых точках на улицах Рижской и Ставропольской в центре города.



На емкостях с нелицензионной спиртосодержащей жидкостью имелись водочные этикетки "Родники Сибири". В рамках продолжающегося расследования полицейские уже задержали четырех подозреваемых, указано в сообщении ведомства. В случае, если суд признает их виновными, фигурантам 1971, 1974, 1987 и 1993 г.р. может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области после случившегося обратилась к гражданам с призывом воздержаться от приобретения и употребления суррогатного алкоголя, продающегося под видом водки "Родники Сибири".



В конце прошлого года в одну из больниц Петербурга доставили 14-летнюю девочку, которая отравилась некачественным алкоголем. Юная пациентка впала в кому вскоре после употребления спиртного в поселке Шушары Пушкинского района. Школьница выпила токсичную жидкость в компании одноклассницы.



Автор: Злата Богатова

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