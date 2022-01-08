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В Казахстане задержан внештатный корреспондент RT
8.1.2022 17:46
Фото: lentka.com
Информацию о задержании в Казахстане внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко подтвердила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
Соответствующий комментарий она оставила в своем Telegram-канале.
Сведения о задержании внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко, который готовил репортаж в Алма-Ате, ранее появились в Telegram-канале канала. Со ссылкой на продюсера RT Михаила Краснова отмечалось, что журналист направлялся на площадь Республики, чтобы запечатлеть находящуюся там военную технику.
По словам Краснова, внезапно подъехавшие военные, угрожая автоматами, поставили Обищенко на колени. Затем они приказали ему "пройти в машину". Продюсер пояснил, что пока никакой связи с Обищенко нет. Коллеги корреспондента предпринимают попытки узнать о его судьбе при содействии российских дипломатов.
Накануне стало известно о гибели в Алма-Ате известного музыканта Сакена Битаева. Выступавший под псевдонимом Salamec Staff рэпер был убит мародерами 7 января, рассказал в соцсети его друг Данияр Адилбеков.
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