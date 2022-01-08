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Скончался поэт Тимофеевский, написаший песенку Крокодила Гены
8.1.2022 16:03
Фото: rueconomics.ru
Ушел из жизни поэт, писатель и сценарист Александр Тимофеевский, сочинивший знаменитую песенку "Пусть бегут неуклюже".
Литератору было восемьдесят восемь лет, не так давно он рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых попал в больницу.
О смерти сценариста Александра Тимофеевского сообщил шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков. По его словам, писателя не стало в рождественское утро. В своем фейсбуке Капков он написал, что считает Тимофеевского не только востребованным поэтом, его коллега являлся "настоящим деятелем анимационного кино". Он "пробивал и отстаивал чужие сценарии", писал собственные и сочинял тексты к песням.
Песенка Крокодила Гены, популярная и сейчас, со временем стала символом "дня рождения каждого советского человека", добавил Капков.
Напомним, как показал соцопрос, многие россияне считают Чебурашку и Крокодила Гену одним из лучших примеров дружбы.
В минувшем ноябре ушел из жизни российский художник-аниматор Дмитрий Куликов, участвовавший в создании знаменитых мультфильмов "Тайна Третьей планеты" и "Икар и мудрецы". Известному мультипликатору было семьдесят пять лет. Он трудился на "Союзмультфильме" с 1974 года, а также сотрудничал с другими студиями, в частности, "Аргус" и "Кристмас филмз". Карикатуры российского художника получали премии на международных выставках. Среди множества мультипликационных фильмов, над которыми он работал, особенно популярными также стали ленты "Лиса Патрикеевна" и "Про Сидорова Вову".
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