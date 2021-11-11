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Скончался художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов
11.11.2021 10:32
Фото: livejournal.com
Ушел из жизни российский художник-аниматор Дмитрий Куликов, участвовавший в создании знаменитых мультфильмов "Тайна Третьей планеты" и "Икар и мудрецы".
Как сообщает Союз кинематографистов России, известному мультипликатору было семьдесят пять лет.
Дмитрий Куликов трудился на студии "Союзмультфильм" с 1974 года, а также сотрудничал с другими организациями, в частности, "Аргус", "Классика" и "Кристмас филмз". Карикатуры российского художника получали премии на международных выставках. Среди множества мультипликационных фильмов, над которыми работал художник, особенно популярными также стали ленты "Лиса Патрикеевна" и "Про Сидорова Вову".
Ранее в Еврейском музее Москвы открылась выставка, на которой представлено свыше пятисот работ известного российского мультипликатора Юрия Норштейна, автора "Ежика в тумане" и его супруги, художницы Франчески Ярбусовой. Экспозицию, получившую название "Снег на траве", организаторы приурочили к 80-летнему юбилею выдающегося отечественного аниматора.
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