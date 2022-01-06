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В Белом доме отреагировали на отправку в Казахстан миротворцев ОДКБ
00:12
Фото: katehon.com
У представителей официального Вашингтона имеются вопросы, связанные с решением Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об отправке в Казахстан миротворческого контингента.
С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает агентство "Интерфакс".
Руководство Соединенных Штатов сейчас продолжает отслеживать информацию о действиях миротворцев ОДКБ в Казахстане, указала представительница Белого дома.
Псаки обратилась к ОДКБ с призывом соблюдать все международные обязательства, связанные с обеспечением прав человека. Она добавила, что у американского руководства имеются вопросы по поводу того, являлся ли запрос главы Казахстана к ОДКБ об оказании содействия в урегулировании внутреннего кризиса достаточно обоснованным.
До этого состоялись переговоры главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. Как пояснили в пресс-службе американского ведомства, американский госсекретарь подтвердил полную поддержку Вашингтоном конституционных институтов и свободы прессы. Глава Госдепа подчеркивал при этом, что выступает за мирное урегулирование ситуации.
Ранее в Алма-Ате, где сейчас продолжается антитеррористическая операция, представители местной полиции сообщили о том, что ликвидировали десятки нападавших. В ходе рейдов, которые проводятся в городе, уже задержано около двух тысяч человек. Как информировала пресс-служба МВД Казахстана, полицейские продолжают работу по зачистке улиц Карасай-батыра и Масанчи.
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